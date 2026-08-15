Kırıkkale\'de Çoban Silahla Vuruldu

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde başından silahla vurulmuş halde yaralı bulunan çoban Emre Sırça (20), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra öldü. Sırça'nın, köpeklerin dalaşması nedeniyle H.K. ve babası İ.K. ile çıkan tartışmada başından vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Keskin ilçesine bağlı Cankurtaran köyünde çobanlık yapan Emre Sırça, önceki gün Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın yanındaki yolda çalışanlar tarafından yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından silahla vurulması sonucu yaralandığı belirlenen Sırça, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emre Sırça, bugün hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

KÖPEK KAVGASI YÜZÜNDEN VURULMUŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Emre Sırça'nın hayvanlarını otlattığı sırada yanında bulunan köpeklerin kavgaya karışması nedeniyle H.K. ve babası İ.K. ile çıkan tartışmada başından vurulduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu H.K.ve babası İ.K., olay sırasında bölgede bulunan A.K. ve B.D. ile birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve oğlu tutuklanırken, A.K. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.