Kırıkkale\'de Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.B, R.K, B.E. ve M.K. 6 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?