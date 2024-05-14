Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve şantaj suçundan aranan F.K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?