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Kırıkkale'de firar eden hükümlü şok uygulamada yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de firar eden hükümlü şok uygulamada yakalandı

Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, şok uygulamada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan A.V'nin GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de firar eden hükümlü şok uygulamada yakalandı
03.01.2024 - 16:56,
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Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasın bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri A.V'yi durdurdu.

GBT sorgusunda, "tutuklu veya hükümlünün kaçması" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından arandığı tespit edilen A.V'nin, hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Güvenlik, Cezaevi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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