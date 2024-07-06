Kırıkkale'de Gökyüzünde İlginç Anlar

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Kırıkkale'de gökyüzünde ilginç anlar

KIRIKKALE - Kırıkkale'de akşam saatlerinde gökyüzünde farklı ebatlarda tanımlanamayan parlak cisimler görüldü. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde gökyüzünde farklı büyüklüklerde parlak cisimler görüldü. Meteor olduğu ve düştüğü iddia edilen cisimler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Işık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar ise bu anları heyecanla takip etti. Parlak ışık hüzmesi, şehrin birçok noktasından net bir şekilde gözlemlendi. Bu anlar sosyal medya da çeşitli açılardan çekilen videolarla paylaşıldı.