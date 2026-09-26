Kırıkkale\'de jandarma, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezalı firari hükümlüyü yakaladı

Kırıkkale'de jandarma, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezalı firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Jandarmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (40) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardındın cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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