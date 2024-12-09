Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-8 Aralık'ta asayiş suçları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda asayiş suçlarıyla mücadele operasyonlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 tüfek ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapılan çalışmalarda, 23 bin 887 kişi ve 4 bin 980 araç sorgulandı.
Aranan 52 kişinin yakalandığı denetimlerde, 8 şüpheli tutuklandı.
Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 10 operasyonda ise 5 bin 894 sentetik hap, 20 gram uyuşturucu madde ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 zanlı ise işlemlerinin ardından salıverilirken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Jandarma Operasyonları: 9 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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