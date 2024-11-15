Kırıkkale\'de Kamyon Yangını

Kırıkkale'de tekerleği fırlayan ve sürtünmenin etkisiyle alev alan kamyon yol kenarına devrildi.
R.Y. (58) idaresindeki 06 DT 2202 plakalı kamyonun, Kırıkkale- Konya kara yolunda sağ ön tekerleği fırladı ve araç sürtünmenin etkisiyle alev aldı.
Yol kenarına devrilen kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücünün yara almadığı olayda kamyon kullanılamaz hale geldi.
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