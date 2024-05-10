Kırıkkale'de Kendini Teknik Servis Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kendini Teknik Servis Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı

Kırıkkale\'de Kendini Teknik Servis Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı

Kırıkkale'de kendilerini teknik servis olarak tanıtan 3 dolandırıcı, 2 kişiyi dolandırdıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, telefonla aradıkları kişilere cihaz bakımı teklif ederek 15 bin lira dolandırdı. Dolandırılan kişilerin şikayeti üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri güvenlik kameralarıyla tespit ederek gözaltına aldı.

10.05.2024 21:21
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Kırıkkale'de kendilerini teknik servis olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 2'si polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Delice ilçesinde ikamet eden Y.E. ve H.Y'yi telefonla arayan D.A, V.K. ve Y.B, 400 lira karşılığında cihaz bakımı yapmayı teklif etti.

Vatandaşların ikametlerine giden 3 şüpheli, cihaz bakımı ve garanti sürelerini uzattıkları gerekçesiyle Y.E'den 8 bin lira, H.Y'den ise 7 bin lira aldı.

Dolandırıldıklarını anlayan Y.E. ve H.Y. Delice Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelediğinde olayda kullanılan aracın şüphelilere ait olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu yakalarak gözaltına alınan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kendini Teknik Servis Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

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