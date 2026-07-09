Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
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Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın

Kırıkkale\'de Müstakil Evde Yangın
09.07.2026 16:00
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Bahşılı ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Çamlıca köyünde Cemal Başbuğ'a ait müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın, evin eklentilerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale, Bahşılı ile Hacılar Belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Bahşılı, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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