Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Çamlıca köyünde Cemal Başbuğ'a ait müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın, evin eklentilerine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale, Bahşılı ile Hacılar Belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?