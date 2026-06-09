KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, beyaz eşya dükkanına girdi.
Kaza, sabah saatlerinde Zafer Caddesi'nde meydana geldi. H.S. yönetimindeki 59 AFR 994 plakalı otomobil, çöp kovasına çarpıp cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada dükkanda ve otomobilde hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Oto Kazası Dükkanın İçine Girdi - Son Dakika
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