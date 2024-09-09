Kırıkkale'de PKK/KCK Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Örgüt adına suç işleme suçundan aranan O.A, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.