Kırıkkale\'de Polis Denetimi: 13 Şüpheli Gözaltında

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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe merkezlerinde yapılan uygulamalarda 260 kişi ve 38 araç sorgulandı.

Ayrıca, asker eğlencesi ve düğün törenlerinde ise il merkezinde 6 tabanca, tüfek, 28 fişek, Sulakyurt ilçesinde 2 tabanca, 4 tüfek, 182 fişek, Yahşihan ilçesinde ise tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.