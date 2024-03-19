Kırıkkale\'de Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Zaferi İftar Programı

Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Polisevi'ndeki programa katılan Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, masaları gezerek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar yapıldı.
Programda konuşan Vali Makas, ecdadın bıraktığı bu anlamlı günleri unutmamak ve unutturmamak adına kutladıklarını söyledi.
Ecdada layık ve hakkın savunucusu olacaklarını aktaran Makas, "Tarihin her safhasında olduğu gibi merhametle hareket edeceğiz. Ama özgürlüğümüzden, istiklalimizden ve istikbalimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bize şehitlerimizin emaneti. Vatan toprağından, bayrağımızdan ve hilalimizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah aziz milletimiz, liderlerinin öncülüğünde hak ettiği muasır medeniyet seviyesine gelecektir. ve dünyada kendi hüküm sürdüğü dönemdeki adalet ve hoşgörü düzenini yani dünya nizamını tekrar kuracaktır. Buna canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.
Programa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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Alaşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, gaziler anılarını paylaştı ve hediye paketi verildi.
Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri için iftar yemeği programı düzenlendi. Kaymakam Musa Sarı, devletin desteklerini dile getirirken, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programa ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve dernek başkanı da katıldı.
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