Kırıkkale'de Tartışma Sonucu Öldürülen Kişiye 25 Yıl 17 Ay Hapis Cezası

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Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren sanık, 25 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A, tutuksuz sanıklar R.Z. ve B.T. ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık E.A, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.A'ya "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 17 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar R.Z. ve B.T'nin beraatine hükmetti.

Olay

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.A. ile H.A. (34) arasında 16 Aralık 2022'de Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.A. tabancayla H.A'ya ateş etmişti.

Ağır yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, E.A, R.Z. ve B.T gözaltına alınmıştı.