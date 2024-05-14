Kırıkkale\'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Ramazan A. idaresindeki 42 M 4475 plakalı tır, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı Kavşağı'nda Nurettin Y'nin kullandığı 06 D 3337 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Arif Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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