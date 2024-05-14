Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırıkkale\'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı Kavşağı'nda meydana gelen kaza sonucu, Ramazan A. idaresindeki tır ile Nurettin Y'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

14.05.2024 16:45
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Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Ramazan A. idaresindeki 42 M 4475 plakalı tır, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı Kavşağı'nda Nurettin Y'nin kullandığı 06 D 3337 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Arif Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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