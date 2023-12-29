Kırıkkale\'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Atatürk Bulvarı İmam Hatip Kavşağı'nda kamyonla otomobilin çarpıştığı ve otomobilin taksiye çarptığı analara ilişkin kayıtlar yer aldı.
Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı'nda ise hafif ticari araçla otomobilin çarpışması KGYS kamerasınca kayda alındı.
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