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Kırıkkale'de Kamyon ile Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kamyon ile Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, traktör ile kamyon çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken, traktörde bulunan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale\'de Kamyon ile Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 21:50,
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KIRIKKALE'de, kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü İsmail Bostancı (60) hayatını kaybetti, araçta bulunan Abdullah Bostancı (35) ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunda meydana geldi. İsmail Bostancı yönetimindeki 71 FK 236 plakalı traktör ile Nuh O. yönetimindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından İsmail Bostancı ile Abdullah Bostancı sıkıştıkları traktörün altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Bostancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralı olan Abdullah Bostancı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Bostancı'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü Nuh O.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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