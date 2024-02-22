Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 200 uyuşturucu hap ve 9,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

22.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:18
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 200 uyuşturucu hap ve 9,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, Kırıkkale, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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