Kırıkkale'de Vergi Kaçakçılığı ve Sahtecilik İddiasıyla 1 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Vergi Kaçakçılığı ve Sahtecilik İddiasıyla 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de Vergi Kaçakçılığı ve Sahtecilik İddiasıyla 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de, vergi kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla ilgili olarak bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramada, ruhsatsız silahlar, fişekler ve diğer suç delilleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.04.2024 21:23
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Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "vergi kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, akaryakıt fişleri üzerinde sahte fatura düzenleyerek "resmi belgede sahtecilik" ve "vergi kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen H.Ş'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 135 fişek, cep telefonu, bilgisayar, yazar kasa, barkod yazıcı ve çok sayıda akaryakıt fişi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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