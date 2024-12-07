Kırıkkale\'de Yaşlı Adam Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde yalnız yaşayan Ali Baskın (84), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Emirler Mahallesi Halli Çavdar Sokak'ta Ali Baskın'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde meydana geldi. Bir süredir Ali Baskın'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren polis ekipleri, öğle saatlerinde Baskın'ı hareketsiz yatarken buldu. Kontrolde Baskın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Baskın'ın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera Burak CAN KIRIKKALE,