Kırıkkale\'de yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu: 332 sentetik hap ve 35 gram esrar ele geçirildi

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.