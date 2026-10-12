Kırıkkale\'deki Cumartesi Kapalı Semt Pazarı\'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'deki Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda yenileme çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesine göre, kent genelindeki kapalı semt pazarlarında tadilat ve yenileme sürüyor. Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda boyanın yanı sıra, yağışta esnaf ve vatandaşların sorun yaşamaması için çatıda bakım ve onarım yapılıyor.
Kırıkkale'de Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kapalı semt pazarlarında başlatılan tadilat ve yenileme çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda boya çalışmalarının yanı sıra, yağışlı havalarda esnaf ile vatandaşların sorun yaşamaması için çatı kısmında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?