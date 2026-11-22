Kırıkkale Etiler'de otomobil, minibüsle çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde otomobilin minibüsle çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
R.U.K. idaresindeki 06 ZSF 18 plakalı otomobil, Etiler Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde M.T'nin kullandığı 71 S 0233 plakalı minibüsle çarpışarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü??????? ile aynı araçtaki M.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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