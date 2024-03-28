Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Küresel Isınma ve Su Kaynakları Konularını Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Küresel Isınma ve Su Kaynakları Konularını Görüştü

Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Küresel Isınma ve Su Kaynakları Konularını Görüştü

Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, küresel ısınma ve su kaynakları konuları ele alındı. Vali Makas, küresel ısınmanın bir problem olduğunu belirterek, dua ederek küresel ısınmanın tersine dönmesini temenni etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık ise iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisini anlattı ve önümüzdeki yıllarda su kaynaklarında yüzde 25 bir azalma öngörüldüğünü ifade etti. Toplantıda alınan kararlar bir üst merciye iletilmek üzere kaydedildi.

28.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Makas, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, küresel ısınmayla ilgili bir problemin olduğunu söyledi.

Anadolu coğrafyasında 100 yılda yüzde 25 civarında su kaybı yaşanacağını aktaran Makas, "Fakat inancımız gereğini bilimi, fenni kabul ediyoruz ama gaybı Allah'tan başka kimse bilmez diyoruz. Dua edelim inşallah küresel ısınma tersine dönsün. İnşallah verimli bir toplantı olur." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık da suyun herkes için çok değerli olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin etkisiyle gelecek yıllarda yağışların azalmasının beklendiğine dikkati çeken Fındık, şöyle konuştu:

"Hem sıcaklık hem de kurak gün sayılarındaki artışlar, kar yerine yağmur yağışlarının görülmesi ve kar yağışının da eskiden öngörülenin altında gerçekleşmesi ve yerde kalma süresinin azalmaları beklenmekte. Bunun sonucunda da 2100 yılı sonuna doğru su kaynaklarında yüzde 25 bir bir azalma öngörülüyor. Genel müdürlüğümüz tarafından yapılan iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi çalışmalarında da bu etkilerin önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde yüzde 20 oranında su kaynaklarının azalması bekleniyor. Bu 6-7 yıl içerisinde de nüfusumuzun yüzde 10 artması bekleniyor."

Fındık, toplantıda edindikleri bilgiler ve aldıkları kararları bir üst merciye taşıyacaklarını kaydetti.

Toplantı, ilgili kurumların sunumu ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Satuk Buğra, Kırıkkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Küresel Isınma ve Su Kaynakları Konularını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:40:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Küresel Isınma ve Su Kaynakları Konularını Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement