Kırıkkale Keskin\'de otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırdı.

H.B.K. (30) idaresindeki 06 AK 5013 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Esatmüminli köyünde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan A.K. (59), A.Y.D. (7) ve Y.A. (60) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.