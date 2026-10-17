Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

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Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
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Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı. Zanlılardan 3'üne ev hapsi verildi, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; cezaevindeki şüpheliye de adli kontrol uygulandı ve firari 3 zanlı aranıyor.

Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda yakalanan ve dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Hakimliğe sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi kararı verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de 14 Ekim'de 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si yakalanmış, bir zanlının ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA
KırıkkaleEv hapsiGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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