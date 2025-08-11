Kırkağaç'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
