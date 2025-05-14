Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik yapacak 8 kişi için asker eğlencesi gerçekleştirildi.
Kırkağaç Engelliler Derneği'nce, dernek binası önünde düzenlenen etkinliğe Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Üstün Dönmez de katıldı.
Davul zurna eşliğinde oynayan engelliler mutlu anlar yaşadı.
Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, 8 engellinin yarın gerçekleştirilecek temsili askerlik törenine katılacağını belirterek, asker ailelerine ve katılımcılara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kırkağaç'ta Engellilere Asker Eğlencesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?