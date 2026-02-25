Kırkağaç'ta Motosiklet Kazası: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kırkağaç'ta Motosiklet Kazası: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

25.02.2026 22:59
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan İsmail Köken yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı İsmail Köken (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. Ö.C.Ö. yönetimindeki 33 AFU 327 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bademli Mahallesi eski muhtarlarından İsmail Köken'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Köken ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Köken, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Köken, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Köken'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Ö.C.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Evren ŞAKI/KIRKAĞAÇ (Manisa), -

Kaynak: DHA

