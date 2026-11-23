Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Vize Devlet Hastanesi Başhekimini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti. Belediyeye göre ikili bir süre görüştü; Bulut, Çetin'e başarı dileyip misafirperverliği ve sohbeti için teşekkür etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulut ve Çetin bir süre görüştü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, Çetin'e çalışmalarında başarı dileyerek "Nazik misafirperverliği ve kıymetli sohbeti için başhekimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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