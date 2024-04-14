Kırklareli Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Temizlik Yaptı

vivo X100 Ultra: Kameralı Bir Telefon Değil, Telefon Olarak da Kullanılabilen Bir Kamera

vivo'nun yeni modeli X100 Ultra, kamerasıyla mobil sektörün devleriyle yarışacak ve daha uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Cihazın teknik detayları tam olarak belli olmasa da, Quad HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi özelliklerle geleceği söyleniyor. vivo'nun bu yeni nesil akıllı telefonu ne kadar başarılı olacak, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi, merak konusu.