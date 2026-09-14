Kırklareli Belediyesi esnafa kaldırım işgali uyarısı yaptı

Kırklareli Belediyesi, kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, yaya yollarının güvenli ve konforlu hale getirilmesi için esnaftan masa, sandalye, dubalar ve teşhir ürünlerini sadece belirlenen yeşil çizgiler içinde tutmaları istendiği belirtildi.

Kaldırım işgaline kesinlikle müsaade edilmeyeceği aktarılan açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, düzenli ve huzurlu bir Kırklareli için esnafa ve hemşehrilere gösterdikleri işbirliğinden dolayı teşekkür edildi.

Huzurevi sakinleri piknikte buluştu

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden hizmet alan yaşlılar için piknik programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, programda yaptığı konuşmada, devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu belirtti.

Yaşlılarla birlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kumaş, "Sizler bizim baş tacımızsınız. Devletimizin şefkat ve merhamet elini her daim omuzlarınızda hissetmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin yüzündeki bir tebessüm, dualarınız ve tecrübeleriniz bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Bugün burada sizlerle bu güzel havanın ve anın tadını çıkarmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.