Kırklareli\'de Haftalık Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, vali yardımcılarının katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, okul güvenliği tedbirleri, spor güvenliği, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan refahı gözetilerek doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalar, Dereköy Sınır Kapısı'ndan gerçekleşen geçişler ve sınır kapısını kullananlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması gibi konular değerlendirildi.

Vali Turan, kamu hizmetlerinde koordinasyon, verimlilik ve etkinliğin artırılmasının önemine vurgu yaparak, vali yardımcılarına ve mesai arkadaşlarına özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyünü ziyaret etti.

Vali Turan'a ziyaretinde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay İsa Övez ve İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş eşlik etti.

Köy muhtarı Mehmet Emin Günel'den köyün genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Turan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir üretimin ve su kaynaklarının verimli kullanımının önemine değindi.

Hasat mevsiminin yaklaşması nedeniyle anız ve orman yangınları konusunda uyarılarda bulunan Vali Turan, ihmallerin telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten Turan, kırsal kalkınmayı merkezine alan bir anlayışla sahada çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.