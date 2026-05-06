Kırklareli'de Haftalık Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'de Haftalık Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli\'de Haftalık Değerlendirme Toplantısı
06.05.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Uğur Turan, güvenlik tedbirleri ve köy ziyaretleriyle ilgili toplantı düzenledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, vali yardımcılarının katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, okul güvenliği tedbirleri, spor güvenliği, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan refahı gözetilerek doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalar, Dereköy Sınır Kapısı'ndan gerçekleşen geçişler ve sınır kapısını kullananlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması gibi konular değerlendirildi.

Vali Turan, kamu hizmetlerinde koordinasyon, verimlilik ve etkinliğin artırılmasının önemine vurgu yaparak, vali yardımcılarına ve mesai arkadaşlarına özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyünü ziyaret etti.

Vali Turan'a ziyaretinde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay İsa Övez ve İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş eşlik etti.

Köy muhtarı Mehmet Emin Günel'den köyün genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Turan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir üretimin ve su kaynaklarının verimli kullanımının önemine değindi.

Hasat mevsiminin yaklaşması nedeniyle anız ve orman yangınları konusunda uyarılarda bulunan Vali Turan, ihmallerin telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten Turan, kırsal kalkınmayı merkezine alan bir anlayışla sahada çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Haftalık Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:39
CHP’nin “mutlak butlan“ davasında 5. duruşma bugün başlıyor
CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor
09:15
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:54:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Haftalık Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.