Kırklareli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Turan başkanlığında yapıldı

Kırklareli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Turan başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Toplantıda kent genelindeki kamu yatırımları ve proje süreçleri değerlendirildi; Turan, koordinasyonun yatırımların zamanında tamamlanması için önemli olduğunu belirtti.
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen yatırımlar değerlendirilerek, projelerin uygulama süreçlerine ilişkin hususlar istişare edildi.
Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, kurumlar arası güçlü koordinasyonun yatırımların zamanında ve etkin şekilde tamamlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Kırklareli'nin gelişimi için projelerin yakından takip edileceğini vurgulayan Turan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Toplantı, yatırımcı bölge ve il müdürlerinin kurum bazlı sunumlarının ardından sona erdi.
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