Kırklareli Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulunca kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve iş birliği programı düzenlendi.

Ticaret Borsası'nda düzenlenen programa, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Üniversitesi TOBB Kadın Girişimciler Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Berna Ak Bingül, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, öğrenci kulüpleri ve temsilcileri katıldı.

Programda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kurumlar arası iş birliği imkanları ve Kırklareli Üniversitesi TOBB Kadın Girişimciler Kulübünün destek almaya hak kazandığı ÜNİDES Projesi değerlendirildi.

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ile üniversite, kamu ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik istişare yapıldı.