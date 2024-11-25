Kırklareli\'de Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

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Kırklareli'nde HAK-İŞ Sendikası üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup, "Kadın şiddet insanlığa ihanet", "Filistinli kadınlar siyonizmi yenecek", "Filistinli kadınlara selam, direnişe devam", "Şiddet ve taciz sadece kadının problemi değildir" dövizleri ile "Güçlüyüz, kararlıyız, farkındayız, şiddeti birlikte durduracağız" pankartı açtı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı, grup adına okuduğu açıklamada, Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınadıklarını belirtti.

Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Arı, kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istediklerini vurguladı.

Şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle ortaya çıktığını aktaran Arı, yapılan araştırmaların şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Dünyada şiddetin toplumsal bir problem haline geldiğini dile getiren Arı, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin'de savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail Gazze'de soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze'de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi, 103 bin insan yaralandı. Binlerce insan evinden, yurdundan edildi. Temel insan haklarından mahrum bırakıldı.

Dünya genelinde Filistin ve Gazze gibi birçok bölgede kadınlar ve çocuklar sistematik zulme maruz bırakılmaktadır. Kudüs'te, Yemen'de, Ukrayna'da, Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'da, Doğu Türkistan'da kadınlar cinsel şiddet ve etnik temizlikle karşı karşıya kalmakta, yetersiz beslenme ve hastalıklardan en çok kadın ve çocuklar etkilemektedir. Kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak, kadın kardeşlerimiz adına güçlü bir ses vermek üzere büyük HAK-İŞ teşkilatı olarak kadını erkeği hep birlikte meydanlardayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Kaşı Uluslararası Mücadele Günü'nde HAK-İŞ'li erkek emekçiler olarak kadın emekçi kardeşlerimizle dayanışma duygularımızı dile getiriyoruz. Bizler kadına yönelik şiddetin bir acizlik olduğunu savunuyoruz."