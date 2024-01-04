Kırklareli\'de Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KIRKLARELİ'de, yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Yıldıray Karacaoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Lüleburgaz ilçesi Karamusul köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin bulunduğu bölgede, Yıldıray Karacaoğlu'nun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp tarlaya devrildi. Kaza, sabah saatlerinde sisin dağılmasıyla yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Karacaoğlu'nun öldüğünü belirledi. Karacaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.