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Kırklareli'de Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırklareli'de Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis nedeniyle kontrolünü kaybeden bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü Yıldıray Karacaoğlu hayatını kaybetti. Kazanın sabah saatlerinde fark edilmesiyle jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırklareli\'de Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 13:21,
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KIRKLARELİ'de, yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Yıldıray Karacaoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Lüleburgaz ilçesi Karamusul köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin bulunduğu bölgede, Yıldıray Karacaoğlu'nun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp tarlaya devrildi. Kaza, sabah saatlerinde sisin dağılmasıyla yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Karacaoğlu'nun öldüğünü belirledi. Karacaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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