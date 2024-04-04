Kırklareli'den 3 Ayda 51 Milyon Dolarlık İhracat - Son Dakika
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Kırklareli'den 3 Ayda 51 Milyon Dolarlık İhracat

Kırklareli\'den 3 Ayda 51 Milyon Dolarlık İhracat

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, mart ayında Kırklareli merkezli firmaların 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Ocak ve şubat aylarında ise toplamda 34 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ilık, ihracat rakamlarının arttığını belirtirken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve tekstil ürünlerinin ihracat yapılan ürünler arasında yer aldığını ifade etti. Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika, İtalya ve Meksika ise ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

04.04.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 3 ayda 51 milyon 534 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların mart ayında 16 milyon 883 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ocak ve şubat ayında ise 34 milyon 651 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracat rakamlarının arttığını kaydetti.

İhracat yapılan ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil olduğunu belirten Ilık, "İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika İtalya ve Meksika ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'den 3 Ayda 51 Milyon Dolarlık İhracat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'den 3 Ayda 51 Milyon Dolarlık İhracat - Son Dakika
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