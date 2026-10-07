Kırklareli İl Genel Meclisi, köy yolu için 10 milyon lira hibe alınmasını kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli İl Genel Meclisi, köy yolu için 10 milyon lira hibe alınmasını kabul etti

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Kırklareli İl Genel Meclisi, köy yolu için 10 milyon lira hibe alınmasını kabul etti
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Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısında, Balkaya-Aksicim köy yolu için İller Bankasından 10 milyon lira hibe alınması kabul edildi. Ayrıca belediye sınırlarındaki yollarda asfalt için 400 ton bütüm karşılığı sıcak karışımın İl Özel İdaresinden teslimi uygun görüldü.

Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı beşinci toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Emin Sertkaya başkan vekilliğinde yapılan toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okundu.

Toplantıda, Kırklareli Belediyesi ile Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokole istinaden belediye sınırlarında yer alan yollarda asfalt kaplaması yapılması talabi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komsiyonu tarafından hazırlanan raporda, Kırklareli Belediye Başkanlığına tahsis edilen 400 ton bütüm malzeme bedeli karşılığı bütümlü sıcak karışım malzemenin, gerekli malzeme ve asfalt plenti çalışma masrafları karşılığı İl Özel İdaresi asfalt plent şantiyesinden teslim edilmesinin uygun olduğu görüşüne yer verildi.

Toplantıda Kırklareli İl Özel İdaresi yatırım programında yer alan Balkaya ile Aksicim köy yolu bütümlü sıcak karışım kaplama projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından 10 milyon lira hibe desteği alınmasına ilişkin gündem maddesi de görüşüldü.

Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA
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