Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi Toplantısı Yapıldı

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Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel bakanlığında Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, komite tarafından yürütülen projeler değerlendirildi.

Altıntel, konuşmasında, kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarını ön plana çıkarmak amacıyla başlatılan "Kadın Çiftçi Akademisi" projesini önemsediklerini söyledi.

Kentte kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, kadınların iş yaşamında daha fazla yer almalarını sağlamak istediklerini ifade eden Altıntel, bu kapsamda projelere devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıda, diğer yürütülen projeler de görüşüldü.

Emlak danışmanlığı kursu açıldı

Kırklareli'nde emlak danışmanlığı kursu başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Kursun 26 Temmuz da sona ereceği ifade edilen açıklamada, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini bildirildi.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi

Vize'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi sürüyor.

Proje kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, projeye başvuruda bulunan çiftçilere azkan çeşidi nohut tohumlarını teslim ettiklerini belirtti.