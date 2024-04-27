Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi yönetim kurulu toplantısı Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, komite tarafından yürütülen projeler değerlendirildi ve Kadın Çiftçi Akademisi projesi önemsendi.

27.04.2024 09:30
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Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel bakanlığında Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, komite tarafından yürütülen projeler değerlendirildi.

Altıntel, konuşmasında, kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarını ön plana çıkarmak amacıyla başlatılan "Kadın Çiftçi Akademisi" projesini önemsediklerini söyledi.

Kentte kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, kadınların iş yaşamında daha fazla yer almalarını sağlamak istediklerini ifade eden Altıntel, bu kapsamda projelere devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıda, diğer yürütülen projeler de görüşüldü.

Emlak danışmanlığı kursu açıldı

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Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

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Proje kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, projeye başvuruda bulunan çiftçilere azkan çeşidi nohut tohumlarını teslim ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Kadın Girişimciler İcra Komitesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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