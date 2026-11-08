Kırklareli Lüleburgaz'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli Lüleburgaz'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan dağıtıldı

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Kırklareli Lüleburgaz\'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 2 bin fidan dağıtıldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 8 türde 2 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı. Kaymakam Ayhan Işık, çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek fidanların toprakla buluşturulmasını istedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı.

Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünce tören alanında düzenlenen etkinlikte meşe, lavanta, biberiye, servi, ıhlamur, sedir, akçaağaç ve fıstıkçamı olmak üzere 8 farklı türde 2 bin fidan vatandaşlara ulaştırıldı.

Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü Evren Faik Ayran ve vatandaşlar katıldı.

Işık, konuşmasında, çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunmasını amaçladıklarını belirtti.

Kentte yeşil alanları artırmaya çalıştıklarını ifade eden Işık, vatandaşların teslim aldıkları fidanları toprakla buluşturmalarını istedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Lüleburgaz'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika
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