Kırklareli Meclisi\'nde Köy İtirazı Reddi

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Kırklareli Belediyesi Meclisinin aralık ayı ikinci birleşimi yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün Karakoç köyünün Kırklareli Belediyesi sınırlarına katılması talebi görüşüldü.

Toplantıda, imar, plan bütçe, çeşitli işler ile ulaşım hizmetleri komisyonları tarafından hazırlanan ortak rapor okundu.

Köyün Kırklareli Belediyesi sınırlarına katılması talebi, kentin devam eden imar planı ve gelişme alanlarına yönelik plan çalışmaları ile kent merkezinin devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle reddedildi. Teklifin, çalışmaların bitmesiyle tekrar değerlendirilebileceği belirtildi.

Söz konusu gündem maddesinin reddi, komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, raporun hazırlanmasında emeği geçen komisyon üyeleri ve kent konseyi üyelerine teşekkür etti.

Zorlu ve doğru bir süreç yürütüldüğünü dile getiren Bulut, objektif, şeffaf ve bilime dayalı bir çalışma yapıldığını aktardı.

Kırklareli'nin gelecek 50 yılını, 100 yılını planlamaya gayret gösterdiklerini aktaran Bulut, alınan kararın hayırlı olmasını diledi.