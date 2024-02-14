Kırklareli'nde 16 hükümlü dahil 35 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 16 hükümlü dahil 35 kişi yakalandı

Kırklareli\'nde 16 hükümlü dahil 35 kişi yakalandı

Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 16'sı hükümlü toplam 35 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 17:06
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 16'sı hükümlü 35 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 35 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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