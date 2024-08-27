Kırklareli'nde 9 hükümlü ve 28 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 28 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 19-25 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.