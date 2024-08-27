Kırklareli'nde 9 hükümlü ve 28 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 28 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 19-25 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 28 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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