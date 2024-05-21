Kırklareli'nde Avukatı Bıçakla Tehdit Eden Sanığa 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Kırklareli'nde Avukatı Bıçakla Tehdit Eden Sanığa 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kırklareli\'nde Avukatı Bıçakla Tehdit Eden Sanığa 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık F.S, suçlamayı reddederek avukatı tehdit etmediğini savundu. Müşteki avukat Güven ise F.S. tarafından bıçakla tehdit edildiğini iddia etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti ve sanık 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, avukat Emrecan Güven'in şikayeti üzerine başlamış ve F.S tutuklanmıştı.

21.05.2024 13:57
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Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık F.S, müşteki avukat Emrecan Güven ile taraf avukatları katıldı.

Sanık F.S, savunmasında hakkındaki suçlamayı reddederek avukatı tehdit etmediğini ileri sürdü.

F.S, beraatini talep etti.

Müşteki avukat Güven ise F.S. tarafından bıçakla tehdit edildiğini savundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık F.S'nin "silahla tehdit" suçundan cezalandırılamasını talep etti.

Sanık, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Kırklareli'nde 8 Şubat'ta avukat Emrecan Güven, Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada, F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

Güven'in şikayeti üzerine şüpheli F.S, polis ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

F.S'ye Güven'i duruşma sırasında tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Avukatı Bıçakla Tehdit Eden Sanığa 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Avukatı Bıçakla Tehdit Eden Sanığa 2 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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