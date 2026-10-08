Kırklareli\'nde kötü koku ihbarı yapılan evden 8 kamyon atık taşındı

Kırklareli'nde kötü koku ihbarı yapılan evden 8 kamyon atık taşındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocahıdır Mahallesi'nde bir evden yayılan kötü koku belediyeye ihbar edildi. Ekipler incelemenin ardından evde temizlik başlattı; H.D.'ye ait evde biriktirilmiş 8 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme dışarı çıkarılıp bölgeden uzaklaştırıldı.
Kırklareli'nde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.
ÇEVREYE KÖTÜ KOKU YAYILDI
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocahıdır Mahallesi'nde H.D'ye ait evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti.
EVDEN 8 KAMYON ATIK ÇIKTI
Ekiplerce evde yapılan inceleme ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.
Koordineli şekilde yürütülen çalışmada evde biriktirilen 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA
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