Kırklareli\'nde kötü koku ihbarı yapılan evden 8 kamyon atık taşındı

Kırklareli'nde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

ÇEVREYE KÖTÜ KOKU YAYILDI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocahıdır Mahallesi'nde H.D'ye ait evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

EVDEN 8 KAMYON ATIK ÇIKTI

Ekiplerce evde yapılan inceleme ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.

Koordineli şekilde yürütülen çalışmada evde biriktirilen 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.