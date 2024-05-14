Kırklareli'nde Belediye Şirket Binasında Çıkan Yangın Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Belediye Şirket Binasında Çıkan Yangın Davası Devam Ediyor

Kırklareli\'nde Belediye Şirket Binasında Çıkan Yangın Davası Devam Ediyor

Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında çıkan yangın iddiasıyla ilgili olarak sanığın yargılanması devam ediyor. Tutuksuz sanık Ü.T., suçlamaları reddederek olayla ilgisinin olmadığını savundu. Duruşma, tanığın dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

14.05.2024 13:43
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Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kamu malına yakarak zarar verme" suçundan hakkında 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Ü.T. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ü.T, yaşanan olayla bir alakasının olmadığı şeklinde savunma yaparak hakkındaki suçlamayı reddetti.

Mağdur olduğunu ileri süren Ü.T, "Ben o gece evdeydim. Şirkete zarar vermediğim için de zararını gidermeyi kabul etmiyorum. Ben zarar vermediğim gibi mağdur edildim. Olay nedeniyle muhasebe alacaklarımı temin edemedim." diyerek savunmasını sürdürdü.

Sanığın adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilerek, şirket yetkililerince mahkemeye bildirilen tanığın dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Olay

Kırklareli'nde 11 Şubat Pazar günü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Polis ekiplerince güvenlik kameraları incelemesi ve tanık beyanları üzerine yapılan çalışmada zanlının Ü.T. olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sanık Ü.T, 12 Mart'ta gerçekleştirilen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Belediye Şirket Binasında Çıkan Yangın Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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