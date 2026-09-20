Kırklareli'nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan numunelerinin analizi sürüyor

Kırklareli'nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan numunelerinin analizi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde sürvey çalışmaları kapsamında hayvancılık işletmeleri ziyaret edilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan numune alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince toplanan numunelerin kontrol ve analiz süreçlerinin sürdüğü bildirildi.
Kırklareli'nde sürvey çalışmaları kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan numune toplandı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde yürütülen saha çalışmaları doğrultusunda hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.
Ekiplerce, sürvey faaliyetleri dahilinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan alınan numunelerin kontrol ve analiz süreçlerinin sürdüğü bildirildi.
Huzurevi sakinleri için kültür gezisi düzenlendi
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik Vize ilçesinde kültür gezisi gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında yaşlılar, tarihi Vize Kalesi ile tarihi Küçük Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.
Programda, Vize'de ikamet eden yakınları bulunan huzurevi sakinleri de akrabalarıyla buluşturuldu. Ziyaretler, geleneksel köy kahvesinde gerçekleştirilen sohbet programıyla sona erdi.
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