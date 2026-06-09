Kırklareli'nde İşleyiş Toplantısı - Son Dakika
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Kırklareli'nde İşleyiş Toplantısı

09.06.2026 15:58
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Kırklareli'nde sosyal hizmetler toplantısında çeşitli eylem planları ve yaz Kur'an kursları görüşüldü.

Kırklareli'nde "Kuruluşlardaki İş ve İşleyişlerin Değerlendirilmesi Toplantısı" yapıldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş başkanlığında, Huzurevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, aile ve nüfus 10 yılı çalışmaları, roman il eylem planı, kadının güçlenmesi il eylem planı, otizm il eylem planı ile kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, sosyal risk haritası çalışmaları ile 2026 yılı çalışma planı hedefleri ile devam eden yatırımlar görüşüldü.

Yaz Kur'an kursuları açılacak

Kırklareli'nde yaz dönemi Kur'an kursu açılacak.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretimin sona ermesinin ardından yaz dönemi Kur'an kursu açılacağı bildirildi.

Kurs kayıtlarının 22 haziranda başlayacağını belirten Demirtaş, kursların 6 temmuz -14 ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde İşleyiş Toplantısı - Son Dakika

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